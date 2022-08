Lo street food torna a Modena: tre giorni di gusto al Parco Novi Sad

Arrivato alla sua ottava edizione il 41121 Modena Street Festival, si conferma uno degli eventi più apprezzati in città. L’appuntamento di fine estate è sempre stato tappa fissa per gli amanti del gusto e delle specialità che gli chef, provenienti da tutta Italia, propongono dalle loro cucine su quattro ruote. L’evento, che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto al Parco Novi Sad, sarà l’occasione per gustare prelibatezze a pranzo e cena, ma anche per godersi un pomeriggio all’aperto bevendo ottima birra con musica di sottofondo e djset.

L'evento è ad ingresso gratuito, con orario continuato da venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 24.

La formula vincente del Festival, con il patrocinio del Comune di Modena, non cambia, ma di certo non mancheranno le novità a rendere la tre giorni sempre più accattivante, come le proposte gluten free e vegetariane, tagli di carne pregiati e cucinati alla perfezione, le eccellenze italiane dal Trentino al Sud Italia e le cucine straniere come quella indiana, messicana e caraibica.

Lo Street Festival di Modena è stato uno dei primi street food in Italia e da sempre mantiene alto il livello dell’offerta ed è per questo che a Modena sarà possibile trovare i migliori food truck a livello nazionale sia a pranzo, che per cena o per uno sputino pomeridiano o per un aperitivo, con orario continuato.

Le specialità. Tante le novità anche dal punto di vista della proposta culinaria, con nuovi truck mai approdati a Modena o con menù aggiornati e rivisti con golosità tutte da scoprire. Tornano a Modena gli ormai “Veterani” dello streetfest, Ape Scottadito, fra i più apprezzati truck in Italia, che vanta una flotta di una decina fra Ape car e truck, con i famosi arrosticini di agnello, olive all’ascolana e fritto di pesce. BBQ Valdichiana, che detta tendenza in materia di hamburger di chianina dall’inizio di questa avventura.

Per tutti gli amanti della “carnazza” torna anche Black Angus Food Truck, che propone le tagliate di carne e il maxi burger da 200 gr di black angus 100%, ma anche patatine fritte, onion rings e alette di pollo.

Il truck “Di vizi e Virtù” arriva invece per la prima volta a Modena con un menù molto vario fatto di panini gurmet; si va da quello con guancia brasata al vino rosso, panino con tomino, cipolla caramellata e tartufo, panino con crema di zucchine e stracciatella di bufala, ma anche l’opzione di pesce ovvero: panino con baccalà mantecato e humus di ceci. Propone inoltre dolci strepitosi: pancake con cioccolato e sciroppo d’acero o di fragola! Davvero per tutti i gusti.

Il viaggio attraverso i menù passa anche per il Trentino con Trentin Truck, direttamente dalle Dolomiti che ci farà gustare bocconcini di patate ripieni di speck e formaggio, rosti-burger farcito, strudel di mele, brezel e bombardino freddo con panna.

Spostandoci in Puglia arrivano le ormai mitiche bombette di Martina Franca grazie al truck Taffiamo, ovvero fettine di capocollo ripiene di pancetta, caciocavallo, sale e pepe e rigorosamente cotte alla brace.

Gioca in casa Van Gourmet, il truck dove mangiare è arte. Agli chef piace giocare con i mix; già apprezzata l’anno scorso torna con la specialità greca/romagnola la gyros piada, l’originale piadina arrotolata come una pita greca e servita con carne, salse yogurt e verdure. Altra invenzione sono i tortellini fritti da passeggio. Non mancherà anche il panino con lo stinco o cotechino e salsa verde.

Oltrepassando l’oceano incontriamo la Bike Comida Domenicana che porta invece la tradizione caraibica con pollo fritto, costaiole di maiale fritto e il gustosissimo chicharron ovvero la pancetta di maiale fritta con patatine fritte e platano. E la Indian bike con esotiche specialità indiane come: samosa con patatine, chicken o fish pakora e il tikki, il vero must della cucina di Mumbai.

Mancava da un po’ di anni ma si unisce di nuovo al gruppo di Modena Zaperoco, con la sua squisita cucina messicana con tacos, nachos, burrito, salsa guacamole, tutto preparato in modo genuino seguendo la tradizione latina americana.

Chi è soggetto ad intolleranze avrà l’imbarazzo della scelta grazie anche a Thunder on the road con il suo gnocco fritto “da volar via”, panini gourmet, polpette di salsiccia mantovana e patatine fritte per gli intolleranti al glutine.

Molte anche le opzioni di cucina vegetariana, vegana e bio con il truck La Zappa e il Mestolo. Una cucina creata con passione da giovani chef con l’amore per il territorio e l’ecologia. Deliziosi Burger e panini realizzati con verdure locali di stagione coltivate nel rispetto della natura e ingredienti biologici senza nessun additivo, colorante, conservante.

Per soddisfare la sete, truck dedicati spilleranno birre di varie tipologie, tra cui anche la Paulaner Oktoberfest e la Hacker Hell, Weiss, Märzen e non filtrata. Inoltre non mancheranno bartender specializzati che prepareranno cocktail freschi e fruttati e vini di alta qualità.

Djset: allo #StreetFestival di Modena anche la musica sarà protagonista con il djset esplosivo di Aurora Ricchi, la dj più alternative in città! Venerdì sera, 26 agosto, ci accompagnerà in viaggio tra Electro Dance, Hip Hop, Trap e RocknRoll.