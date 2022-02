Strino-Tandoi duo in concerto allo Smallet Jazz Club

Due musiciste eccezionali, due leader, due stelle nascenti del jazz internazionale che si incontrano dando vita ad un duo esplosivo. Francesca Tandoi ed Eleonora Strino, un piano una chitarra e due voci che dialogano con il linguaggio del jazz, dello swing , del bebop. Attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali, il duo propone uno spettacolo di grande impatto che di sicuro vi lascerà con la voglia di riascoltarle. Da non perdere.

Francesca Tandoi

La pianista / vocalist Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader. Le sue performances sono state definite più volte “un’esplosione di swing” e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

In soli pochi anni di carriera si è fatta apprezzare dal pubblico internazionale suonando in alcuni fra i più importanti jazz festivals, teatri e jazz clubs in giro per il mondo cimeli North Sea jazz festival, Umbria Jazz, Cork jazz, Breda jazz, Amsterdam Arena stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa. Tandoi ha registrato 5 album come leader e più di 20 album come accompagnamento, tre dei quali con il grande sassofonista Scott Hamilton. Il suo album d’esordio “For Elvira” (2014) è stato venduto in oltre 10.000 copie.

“Francesca Tandoi è una pianista dotata di un eccelso gusto musicale e senso dello swing. Ha una voce raffinata, ed è capace di comporre melodie indimenticabili e di arrangiare in maniera estremamente sofisticata.“ Monty Alexander.

Eleonora Strino

Perfeziona i propri studi con l’insegnante di armonia, teoria ed improvvisazione Gianluigi Goglia e successivamente nel prestigioso conservatorio di Amsterdam sotto la guida dei chitarristi Maarten Va de Grinteen, Martijn Van Iterson e Jesse Van Ruller. Ha suonato in alcuni dei piu’ importanti jazz club e festival italiani affiancandosi spesso a nomi importanti della scena nazionale ed anche internazionale: solida ormai la sua collaborazione con l’incredibile contrabbassista americano Greg Coehn ( Toma waits, Woody Allen, Orentte Coleman…) con il quale ha registrato un primo disco nel 2012 a Roma. Ha suonato in Polonia, Germania, Olanda, Belgio.

E’ stata prima chitarra dell’orchestra del M Roberto De Simone per lo spettacolo “Marechiaro waiting for the moon” del regista Mariano Baudin ~ prima chitarra per lo spettacolo “Il Maestro di cappella dei mendicanti” durante il Napoli teatro festival 2013 ~ collabora con l’attrice Daniela Placci e l’attore/regista Marco Viecca con i quali ha preso parte all’edizione del festival teatro di asti 2016 ~ artista della Blue show, collabora con il famoso trio vocale “Blue Dolls”. Dischi: Lele&Greg “Waiting for a Blue Moon” 2012 con Greg Cohen “Tres Palabras” 2013 con Alberto Marsico e Massimo Del Pezzo “Giovani Leonesse” 2016. Registrazione live alla casa del jazz in uscita con L’Espresso. “B&B duet” con Ileana Mottola, prodotto dal noto cantautore Nino Bonocore “Si Cy”con Greg Cohen e Massimo del Pezzo