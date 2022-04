Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore ricorda il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

In occasione del centenario, nel 2022, della nascita di Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922, Ostia 1975), il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, in collaborazione con ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione e Festival dei Popoli – Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale, promuove per mercoledì 6 aprile 2022 una giornata di riflessioni e confronto dal titolo "Scandalosa Ricerca. Contaminazioni, transcodificazioni, ri-mediazioni pasoliniane".

L’intento, commentano Angela Albanese, Vittorio Iervese e Franco Nasi, docenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e membri del Comitato scientifico del convegno, non è tanto quello di ritornare all’opera pasoliniana in senso stretto, oggetto nel tempo di un’autentica proliferazione e persino polverizzazione del discorso critico, quanto piuttosto di indagare gli esiti anche imprevedibili del modello pasoliniano in altri contesti, approfondendo le modalità e le forme, ancora poco esplorate, in cui nella contemporaneità il teatro, la performance e le arti visive – dalla finzione al documentario, dalla fotografia all'arte contemporanea – continuano oggi a dialogare o a scontrarsi con un possibile modello o "dispositivo” Pasolini.

L’incontro, che si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 18.00 mercoledì 6 aprile 2022 presso l’Aula B0.6 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo S. Eufemia, 19) a Modena, rientra nel ciclo di iniziative del Gruppo di Ricerca Dipartimentale sul tema delle Riscritture, Traduzioni, Riletture, ed è rivolto principalmente agli studenti e alle studentesse del corso di Alta Formazione DHIALOGUE: Digital Humanities e Comunicazione digitale per le imprese Culturali, dei corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento e agli iscritti/iscritte al Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche. L’iniziativa è indirizzata anche ad operatori/operatrici e istituzioni culturali del territorio (teatri, cinema, biblioteche), ai/alle docenti delle scuole superiori.

Il denso programma della Giornata, che si propone come autentico momento di dialogo tra ricerca e pratiche artistiche, affida l’apertura dei lavori al regista e drammaturgo Valter Malosti, Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione, e prevede interventi di importanti studiosi e studiose di teatro, performance e arti visive, Stefano Casi, Maddalena Giovannelli, Massimo Fusillo, Serena Guarracino, Daniele Dottorini, Vittorio Iervese, Benedetta Bronzini. Chiude la giornata l’intervento del regista, produttore e sceneggiatore cinematografico Giovanni Cioni.

Per la partecipazione all’evento è obbligatorio prenotarsi all’indirizzo mail angela.albanese@unimore.it. Le prenotazioni potranno essere accolte fino ad esaurimento posti.

L’ingresso in Dipartimento è consentito solo con Green Pass e mascherina FFP2.