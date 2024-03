Sul palco di Centrale 66 arriva il metal dei Vanexa

I Vanexa, per la prima volta sul palco del Centrale 66, sono nati alla fine degli anni 70. La band è da annoverarsi a tutti gli effetti tra i padrini del metallo tricolore, furono infatti gli headliner del primo Metal Festival organizzato in Italia "Rock In A Hard Place Festival" nel 1983. Nel 2012 ai membri originali Sergio Pagnacco e Silvano Bottari si unisce il chitarrista Pier Gonella ( Necrodeath, Labyrinth) seguito dal nuovo frontman Andrea ‘Ranfa’ Ranfagni.

La band Silenzio profondo, nata nel 2006, è caratterizzata sin dagli esordi dalla scelta di proporre heavy metal di stampo classico con alcune influenze prog ma con cantato rigorosamente in italiano. Hanno suonato di apertura a band di calibro nazionale quali Strana Officina.

Quanto agli Aether void, nati nel 2017, la band propone un heavy metal moderno ma con profonde radici nel sound delle grandi band che hanno fatto la storia del genere. Il loro primo album "Curse Of Life" ha visto la luce nel 2019 ricevendo ottimi responsi da parte della critica. Dopo alcuni cambi di formazione la band ha rilasciato l'EP "Rise Again" nel 2022 che ha ricevuto a sua volta un ottima accoglienza ed è ora in procinto di rilasciare il suo nuovo album di cui potremo ascoltare alcuni estratti in anteprima durante la serata.