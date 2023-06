Finale Emilia, due weekend con il Summer Beer Festival

Un weekend lungo e un altro un po’ più corto per permettere a tutti di partecipare alla grande festa per la Romagna che il 2 luglio vedrà radunate 40 associazioni di Finale Emilia.

Inizia giovedì 22 giugno, allo stadio comunale di Finale Emilia (via Di Sotto, 2) il Summer Beer Festival, manifestazione organizzata da Junior Finale in collaborazione con Pro Loco, Barozzi Bevande, Cigaimpianti e Pub Agorà da Bob.

Sul palco, nel corso dei sette giorni di eventi (da giovedì 22 a domenica 25; da giovedì 29 a sabato 1) si alterneranno diversi artisti ferraresi e modenesi. Il debutto è dedicato al soul degli Rbf, gruppo composto da dieci elementi che propongono un sound sempre molto coinvolgente; venerdì 23 spazio invece ai Jungle Land e la musica di Bruce Springsteen per una serata di divertimento e grandi sonorità; il sabato invece sarà il dj set di Lorenzo Ferri ad animare la festa mentre la domenica toccherà ai Prebellic Rock. La settimana successiva riparte a tutta velocità con il country rock dei Southern Buzzer che portano le sonorità americane nelle lande padane; venerdì 30 doppio appuntamento: aprono la serata i Syro con la loro musica ricercata e poi spazio all’intramontabile Dj Raynold protagonista di tante serate ma al debutto allo stadio: con lui ci sarà l’immancabile Alle The Voice. E per chiudere i sette giorni di Festival, il 1 luglio ultimo appuntamento con i Ligaduri, band che si esibisce con le cover di Libague.

Durante le serate sarà possibile cenare. Info e prenotazioni: Simona (347.3246113) e Luca (349.5304765)