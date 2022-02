"I suonatori di Brema", la favola dei fratelli Grimm in scena a Modena

Un asino, un cane, una gatta e un gallo e le loro peripezie in fuga da un triste destino sono i protagonisti del “I suonatori di Brema”, la classica fiaba dei fratelli Grimm che il Teatro Nero propone domenica 27 febbraio, in tempo di Carnevale, in collaborazione con Avis.

Lo spettacolo che già aveva debuttato con successo lo scorso 6 gennaio in occasione della Befana Avis è una rivisitazione tra gioco, musica e fantasia del celebre racconto per ragazzi incentrato sulla forza dell’amicizia, il bello della solidarietà e il coraggio di seguire i propri sogni. A metterlo in scena gli attori del Teatro Nero Deborah Ballarini, Paolo Casarini, Graziano Degani, Simone Lanzotti, Massimo Sabato, Fabio Sambri, Sara Sandrolini, Giuseppe Savastano, diretti dal regista Claudio Calafiore.

L’appuntamento del 27 con il divertimento per bambini e famiglie è alle 17 al Teatro Nero di via Bolzano 31 a Modena. L’ingresso per gli adulti è di 8 euro e di 5 euro per i bambini fino a 10 anni. Prenotazione online obbligatoria su www.teatronero.com. Per info 349 1476756.