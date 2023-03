“Da Oriente a Occidente: un’Odissea classica” con il compositore Tan Dun al Comunale

Martedì 14 marzo alle 20.30 si apre la rassegna l’Altro Suono al Teatro Comunale di Modena con un concerto che vede la presenza straordinaria di Tan Dun alla guida della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena in un progetto inedito in prima italiana dal titolo “Da Oriente a Occidente: un’Odissea classica”. Sul palco si ascolteranno anche il Coro Lirico di Modena, preparato da Stefano Seghedoni, e i solisti Lei Xu (soprano), Megan Moore (mezzosoprano), Yi Li (tenore), Yi Yang (basso baritono), Han Yan (pipa).

Il concerto, presentato dal Teatro in coproduzione con la Filarmonica, unisce strumenti e stilemi della musica cinese e della tradizione classica occidentale in un programma composto dall’Ouverture del Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart e da due brani originali: il Concerto per orchestra d’archi e pipa e Three Ancient Stories. Il progetto è in coproduzione anche con il Festival di Abu Dhabi, dove proseguirà il 17 e 18 marzo.

Tan Dun, premio Oscar e Leone d’Oro alla carriera, è uno dei più importanti compositori viventi. Nato in Cina, dove ha ricevuto la prima parte della sua formazione musicale durante la Rivoluzione Culturale, si è trasferito negli anni Novanta negli Stati Uniti. La sua figura artistica si è sviluppata al crocevia fra oriente e occidente, attraversando generi e tradizioni diverse con una formula originale e versatile che lo ha affermato con pari successo nel cinema, nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo. Ha scritto The First Emperor per il Metropolitan di New York (2006) e ha ricevuto un Academy Award e un Grammy Award per la colonna sonora del film Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) di Ang Lee. Il brano Four Secret Roads of Marco Polo ha debuttato con i Berliner Philharmoniker mentre il Concerto per pianoforte The Fire è stato presentato da Lang Lang con la New York Philharmonic. La sua musica è stata scelta per le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi di Pechino del 2008 e Tan Dun ha diretto l'inaugurazione in mondovisione di Disneyland Shanghai

Il Festival l’Altro Suono proseguirà venerdì 24 marzo con About Birds, progetto multimediale in prima assoluta commissionato al poliedrico artista Yuval Avital, lunedì 3 aprile con Canti sacri di Sardegna eseguiti dal gruppo Cuncordu e Tenore de Orosei, tra i migliori interpreti nel vasto panorama delle musiche vocali sarde, giovedì 13 aprile con Eri con me - Alice canta Battiato, domenica 7 maggio, nella Chiesa di San Carlo, con Gabriel Garrido e Ensemble Elyma in un progetto dal titolo La Opera Jesuitica en las Misiones, con Moni Ovadia in Kavanàh, Storie e canti della spiritualità ebraica in programma venerdì 12 maggio e si concluderà sabato 27 maggio a La Tenda (Parco Novi Sad) con Babel Bach, progetto europeo che unisce la musica di Bach agli slammer Simone Savogin, Josephine von Bluetenstau e Mehdi Krüger.

Biglietti, posto unico 25€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.

Chi è Tan Dun

L'artista di fama mondiale e Global Goodwill Ambassador dell'UNESCO Tan Dun, ha lasciato un segno indelebile sulla scena musicale mondiale con un repertorio creativo che va oltre i confini di musica classica, performance multimediali e tradizioni orientali e occidentali. Tan Dun è vincitore dei riconoscimenti più prestigiosi di oggi tra cui il Grammy Award, l'Oscar/Academy Award, Premio Grawemeyer, Premio Bach, Premio Shostakovich, Leone d'oro alla carriera italiano e, più recentemente, il premio Abu Dhabi Festival. La sua musica è stata suonata in tutto il mondo da importanti orchestre, teatri d'opera, festival internazionali e alla radio e televisione.

Come direttore di programmi innovativi in tutto il mondo, Tan Dun ha guidato la Mahler Chamber Orchestra e l'Orchestra sinfonica giapponese NHK, la NDR Radiophilharmonie, la London Symphony Orchestra, l'Orchestre National de Lyon nel loro tour in Cina, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Metropolitan Opera Orchestra, la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre

National de France, la BBC Symphony Orchestra, la Filarmonica della Scala, la Münchner Philharmoniker, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Melbourne Symphony Orchestra, la Sydney Symphony Orchestra, e molte altre.

La voce di Tan Dun è stata ascoltata ampiamente dal pubblico internazionale. Il suo primo Internet Symphony, commissionato da Google/YouTube, ha raggiunto oltre 23 milioni persone online. La sua "Organic Music Trilogy of Water, Paper and Ceramic" ha frequentato le maggiori sale da concerto e festival. "Paper Concerto" è stato presentato in anteprima con la Los Angeles Philharmonic all'apertura della Walt Disney Hall. Il suo lavoro multimediale, The Map, presentato in anteprima da YoYo Ma e la Boston Symphony Orchestra, ha girato più di 30 paesi in tutto il mondo. Il suo manoscritto è stato raccolto dalla Carnegie Hall Composers Gallery. Il suo "Orchestral Theatre IV: The Gate" è stato presentato in anteprima dalla NHK Symphony Orchestra giapponese e attraversa i confini culturali dell'opera di Pechino, dell'opera occidentale e della tradizione del teatro delle marionette.

Altre importanti premieres includono "Four Secret Roads of Marco Polo" per la Berlin Philharmonic, il concerto per pianoforte “The Fire” per Lang Lang e la New York Philharmonic. Nelle ultime stagioni, il suo concerto per percussioni, "The Tears of Nature", per il solista Martin Grubinger ha debuttato nel 2012 con la NDR Symphony Orchestra e "Nu Shu: The Secret Songs of Women" sinfonia per 13 microfilm, arpa e orchestra è stato co-commissionato dalla Philadelphia Orchestra, NHK Symphony Orchestra e dalla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Nel 2016, Tan Dun ha diretto l'inaugurazione di Disneyland Shanghai che è stata trasmessa a un pubblico da record in tutto il mondo.

Come artista visivo, il lavoro di Tan Dun è stato presentato all'apertura del Padiglione della Cina alla 56° Biennale d'Arte di Venezia. Altre mostre personali includono il Guggenheim Museum di New York, il Museum of Modern Art (MoMA), la Chambers Fine Art Gallery di Beijing e la Galleria d'Arte di Shanghai. Recentemente, Tan Dun ha diretto la Juilliard Orchestra nella prima mondiale della sua "Symphony of Colours: Terracotta" per l'inaugurazione dell'epica mostra The Age of Empires al Metropolitan Museum of Art di New York.

In qualità di leader culturale globale, Tan Dun usa la sua creatività per aumentare la consapevolezza dell'ambiente e tutelare la diversità culturale. Nel 2010, come “Cultural Ambassador to the World” per il World EXPO di Shanghai, Tan Dun ha immaginato, curato e composto due speciali performances site-specific che si esibiscono tutto l'anno e da allora sono diventati rappresentazioni culturali di Shanghai: "Peony Pavilion", un'opera cinese ambientata in un giardino della dinastia Ming e il suo quartetto d'archi "Water Heavens" che promuove la conservazione dell'acqua e la consapevolezza ambientale.

Tan Dun è stato inoltre incaricato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di scrivere la musica per la Cerimonia di premiazione dei Giochi Olimpici di Pechino 2008. Tan Dun attualmente è Presidente Onorario del consiglio consultivo per la Cina della Carnegie Hall, ed è stato in precedenza Presidente Creativo del tour cinese del 2014 della Philadelphia Orchestra, compositore/direttore associato della BBC Scottish Symphony, e direttore artistico del festival Water Crossing Fire tenutosi al Barbican Centre.

Tan Dun registra per Sony Classical, Deutsche Grammophon, EMI, Opus Arte, BIS e Naxo. Le sue registrazioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award (Crouching Tiger, Hidden Dragon) e nomination (The First Emperor; Marco Polo; Pipa Concerto), il giapponese Recording Academy Awards per il miglior CD di musica contemporanea (Water Passion after St. Matthew) e il miglior album orchestrale della BBC (Death and Fire). La musica di Tan Dun è pubblicata da G. Schirmer, Inc e rappresentata in tutto il mondo dal Music Sales Group of Classical Companies.

Dal 2019 Tan Dun è preside del Bard College Conservatory of Music. In questa veste si concentra sull'ulteriore dimostrazione della straordinaria capacità della musica di trasformare la vita e guidare il Conservatorio nell'adempimento della sua missione di comprendere il legame della musica con la storia, arte, cultura e società.