"Tangos!" della Compagnia Naturalis Labor arriva all'Auditorium Enzo Ferrari

Sul palco dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) è di scena la danza contemporanea: giovedì prossimo 15 febbraio arriva lo spettacolo “Tangos!” della Compagnia Naturalis Labor nell’ambito della Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Ideazione e regia sono di Luciano Padovani, protagonisti e autori dei balletti sono invece Roland Kapidani con Roberta Morselli e Ayelen Sanchez con Walter Suquia. La musica è suonata dal vivo dal Trio Tango Spleen, formato da Mariano Speranza (pianoforte e voce), Francesco Bruno (bandoneon) e Leonardo Bellesini (violino). Luci di Alberto Salmaso. Una produzione Compagnia Naturalis Labor con il sostegno di Mic / Regione Veneto / Comune di Vicenza.

“Tangos!” è la nuova proposta di tango con musica dal vivo firmata da Luciano Padovani, una serata di tango con due coppie di meravigliosi ballerini che porteranno il pubblico nel mondo del tango di Buenos Aires.

Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, coniugato – come sua abitudine ormai - con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola.

“El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos...”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.

In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tango Spleen, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici (Di Sarli, De Angelis, Tanturi, Pugliese, Fresedo, D’Arienzo…) al più conosciuto Piazzolla.

Naturalis Labor. Creata nel 1988 da Luciano Padovani e Francesca Mosele, con lo spettacolo “Taigà” (1989) vince il primo premio al Concorso Internazionale di Coreografia Città di Cagliari. La sede organizzativa e operativa della compagnia è a Vicenza (Italia). Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi della danza. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo Aperto, Festival d'Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa, Festival Lunatica. Realizza tournèes in Italia e in Europa. È riconosciuta e sostenuta da Ministero della Cultura Beni, Regione Veneto, Provincia di Vicenza e dal Comune di Vicenza. Promuove rassegne e festival tra cui Visioni di danza e Danza x 4. Da anni sostiene giovani realtà e artisti e tra questi i coreografi Omid Ighani e Marisa Ragazzo (DACRU), Jessica D’Angelo, Elisa Spina e molti altri.

Tango Spleen è una delle orchestre al vertice del panorama musicale del Tango.

Fondata nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, è un punto di riferimento nel mondo del tango sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni. Centinaia di concerti, festival e spettacoli hanno affermato l’ensemble in oltre venti paesi dall’Italia all’Argentina, dall’Europa al Kuwait, dalla Russia agli USA. Unica formazione europea convocata tra le trentacinque edizioni del Festival Nacional del Tango de La Falda (Argentina), Tango Spleen sorprende nelle rassegne concertistiche (La Società dei Concerti di Milano, Valtidone Festival, Acquedotte Cremona, Suoni entro le Mura Treviso, La casa del Jazz Roma, De Doelen Theater Rotterdam, Rasa Theater Utrecht, Holstebro Festival) ed emoziona migliaia di ballerini di tutto il mondo che danzano sulle sue note.

Tango Spleen Orquesta ha all’attivo 4 lavori discogra?ci originali (Tango Spleen 2010 - Tipico 2012 - Canto para seguir 2015 - Contatto 2018).