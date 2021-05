Modena, l'HD Golf Cup fa tappa al Golf & Country Club

Giovedì 27 maggio HD Golf, il Circuito delle Eccellenze patrocinato dalla Regione Emilia - Romagna fa tappa a Colombaro, al Modena Golf & Country Club.

Per l'occasione, sarà possibile partecipare alla gara, che vede in palio premi di tappa offerti dalle Eccellenze del territorio, mentre per i vincitori finali del Circuito, sono in palio cinque vacanze golf per due persone in Marocco presso l'incantevole Mazagan Beach & Golf Resort.

Le iscrizioni sono aperte a tutti sul sito www.hdgolf.it.

