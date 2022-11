Carpi, al Teatro Comunale arriva il duo classico Rizzi-Lucchesini

E’ in programma domenica 20 novembre il secondo appuntamento della rassegna di musica classica al Comunale di Carpi. Dopo l’applaudito esordio del 30 ottobre, con il violinista russo Boris Belkin e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sul palco salirà un duo italiano d’eccezione: il violinista Marco Rizzi e il pianista Andrea Lucchesini, per un programma incentrato sulla Francia, che spazierà da Claude Debussy (“Sonata in sol minore, L 148”) a Cesar Franck (“Sonata in la maggiore”) nel bicentenario della nascita, passando per Reynaldo Hahn (“Sonata in do maggiore”).

“E’ un concerto da non perdere, sia per l’occasione di sentire due dei musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale; sia per il programma interessante, intrigante, di non comune ascolto. Fra i brani anche la “Sonata” di Franck considerata una delle composizioni più importanti, per espressività e struttura, del repertorio per violino e pianoforte”, ha commentato il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore artistico del Teatro cittadino.

Un video introduttivo al programma di domenica, realizzato dal Direttore Guaitoli, sarà disponibile da domani (giovedì 17) sui “social” del Comune e del Teatro. Come tutti gli appuntamenti della rassegna, il concerto inizierà alle ore 17:00 (apertura porte 30 minuti prima).