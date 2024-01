Al Comunale di Carpi torna la musica classica: con 'Metamorphosi' le note di Prokofiev e Stravinskij

Torna la grande musica, domenica 14, al Teatro Comunale: la rassegna di Classica propone infatti il ”Metamorphosi Ensemble“, con un concerto che sposa la peculiarità del programma al prestigio dei musicisti, fra i quali il modenese Andrea Oliva.

«Un programma originale – spiega il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore artistico del teatro cittadino – perché composto dai celebri balletti "Romeo e Giulietta" di Prokofiev e “Petruška” di Stravinskij, qui presentati nelle sorprendenti trascrizioni per sestetto di Fabrice Pierre e Yuval Shapiro rispettivamente. Un ensemble d'eccezione, composto sul nucleo del “Trio Metamorphosi” – ossia Mauro Loguercio con i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli – e che include tre musicisti di grande fama internazionale: il modenese Andrea Oliva, primo flauto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Alessandro Carbonare, primo clarinetto della stessa Orchestra di Santa Cecilia, e Fabrice Pierre, una celebrità nel mondo dell’arpa».

Come tradizione, Carlo Guaitoli introdurrà brevemente il concerto. Sipario alle 17.

Il Teatro ricorda che, oltre ai biglietti per tutta la stagione, sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.