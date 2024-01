Al Teatro Comunale va in scena il musical "Sister Act"

Domenica 21 gennaio 2024 alle 17.30 va in scena Sister Act, primo appuntamento della rassegna Musical! al Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Lo spettacolo propone una nuova produzione italiana del musical americano tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali, l’otto volte Premio Oscar Alan Menken, considerato uno dei più celebri compositori di colonne sonore e musical, che ha ricreato le roventi atmosfere musicali degli anni Settanta spaziando fra soul, funky e ballate pop in puro stile Broadway e facendo di Sister Act un intramontabile successo internazionale.

Con una produzione prima londinese nel 2009 e poi a Broadway nel 2011, il musical ha ottenuto cinque nomination ai Tony Awards tra cui quella come ‘Miglior Musical’. La produzione italiana presentata a Modena è stata lo spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino nazionale nel corso del 2022 e del 2023. La tournée è partita da Roma (Teatro Brancaccio) a novembre 2023 e tocca più di ottanta delle principali città italiane. Lo spettacolo, prodotto da Stage Entertainment Matteo Forte & Dan Hinde e presentato da Italiana Assicurazioni, si avvale della regia di Chiara Noschese, delle coreografie di Nadia Scherani, della direzione musicale di Andrea Calandrini, con le scene di Lele Moreschi, i costumi di Ivan Stefanutti e la traduzione italiana di Franco Travaglio.

"Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act sono necessari e fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte - dice la regista, Chiara Noschese -. La malvagità, infatti, è sempre figlia della difficoltà. Sister Act potrebbe aiutare il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più, attraverso la musica straordinaria, una grande storia, le emozioni e cercando di arrivare dritto al cuore."

Protagonista del musical è Deloris Van Cartier, qui interpretata da Gloria Enchill, una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla, la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta a una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre Superiora, affidata a Francesca Taverni, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.

Biglietti dello spettacolo da €12 a €30. I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Per ulteriori informazioni: www.teatrocomunalemodena.it.