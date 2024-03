Alla Tenda Musica, reading e il cicloviaggiatore Grandini

Indirizzo non disponibile

La musica live della rassegna Out There e del collettivo Revol Wave orchestra, il reading dedicato a Pier Vittorio Tondelli, l’incontro con il cicloviaggiatore Obes Grandini e uno spettacolo di improvvisazione teatrale compongono il programma della Tenda di viale Monte Kosica da mercoledì 3 a domenica 7 aprile.

Mercoledì 3 aprile, alle 21, torna per il secondo appuntamento “Out There” la rassegna curata da Outer Festival che esplora tutto ciò che succede “là fuori”, tra sperimentazioni ed esperienze legate alla musica elettronica. Protagonisti della serata sono l’etichetta svizzera Ous Records e gli artisti Feldermeldr, componente del collettivo che ha fondato la casa discografica, e Furtherset. Feldermelder è musicista, sound designer, produttore e artista visivo svizzero caratterizzato da un suono in continua evoluzione, plasmato dalle sue avventure sonore tra la musica elettronica di ieri, di oggi e del futuro e il jazz più classico. Furtherset è il progetto musicale del giovane artista e musicista Tommaso Pandolfi la cui traccia distintiva sono stratificazione e modulazioni ricorsive e mutevoli, cluster sintetici e campionamenti, armonie ritmiche e avvolgenti.

Giovedì 4 aprile, alle 21, l’ultimo appuntamento con “Se una notte d’inverno alla Tenda”, a cura del collettivo SquiLibri, riporta sul palco le opere di Pier Vittorio Tondelli nel reading musicale “Storie di un libertino postmoderno” (già in scena alla Tenda a dicembre 2022). Lo spettacolo, una ricognizione della produzione di Tondelli, prende l’avvio da suo libro d’esordio, lo scandaloso “Altri libertini” per arrivare a “Camere separate” passando per “Pao Pao”. “Rimini”, “Un weekend postmoderno” e “Biglietti agli amici”. SquiLibri, collettivo carpigiano di attori, narratori e musicisti, è formato da Stefania Delia Carnevali, Eleonora De Agostini, Claudio Luppi, Francesco Rossetti, Daniele Rossi e Luca Zirondoli.

Spazio ancora alla parola venerdì 5 Aprile alle ore 18, nell’incontro con Obes Grandini, cicloviaggiatore ferrarese che ha girato il mondo con la sua bicicletta, in dialogo con Ermes Spadoni, presidente di Fiab Modena (che ha collaborato all’organizzazione dell’evento con la Ciclofficina popolare Rimessa in movimento). L’appuntamento fa parte della rassegna “Dialogo con l’autore” curata dall’associazione L’asino che vola.

Il fine settimana è dedicato alla musica dal vivo, con il concerto curato da Revol Wave Orchestra che, sabato 6 aprile, alle 21, vedrà sul palco le band Mixotri e Morte ai miracoli, e al teatro, con “Free”, spettacolo di improvvisazione teatrale dell’associazione Improgramelot.

Tutti gli eventi in programma nella struttura che fa capo all’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina Facebook La Tenda.