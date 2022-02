“Tirellando”: i burattini tornano in scena per gli adulti

Debutta con “Macbeth all’improvviso”, venerdì 18 febbraio, alle 21, in San Paolo, la rassegna di spettacoli di burattini che riporta all’attualità la tradizione del teatro di figura dedicato non solo ai bambini ma anche agli adulti.

La rassegna, che propone tre appuntamenti, è organizzata da Ert e dall’associazione I burattini della commedia, nell’ambito di “Tirellando”, il programma di iniziative collegato alla mostra “Umberto Tirelli. Caricature per un teatro della vita”, e vuole rendere omaggio alla portata innovativa del Teatro nazionale delle Teste di legno realizzato da Tirelli nel 1921 e visibile nella mostra allestita nel complesso di San Paolo. Tirelli aveva immaginato spettacoli per un pubblico adulto, acculturato e informato sui temi dell’attualità, e la breve rassegna proposta nell’ambito della mostra, ne segue le orme.

“Macbeth all’improvviso”, che va in scena nella sala del Leccio del complesso San Paolo (ingresso da via Selmi 67), è scritta e realizzata dal burattinaio Gigio Brunello che esordisce scusandosi con il pubblico perché in realtà, purtroppo, non riuscirà a mettere in scena il Macbeth. Ma non si preoccupi il pubblico, il burattinaio inscenerà una commedia inedita di Goldoni, “L’emigrante geloso”, utilizzando le maschere della Commedia dell’arte. Ma non ha fatto i conti con la rabbia di Arlecchino che guiderà una rivoluzione sul palco.

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro, la prenotazione è obbligatoria (tel 347 4910867; info@iburattinidellacommedia. it).

La rassegna prosegue venerdì 18 marzo, sempre alle 21, con “Making of Sorry, boys” di e con Marta Cuscunà. Ispirato a fatti realmente accaduti a Gloucester, mette al centro il racconto di 18 ragazze e del loro patto segreto di maternità, di un femminicidio e della marcia quotidiana di cinquecento uomini.

Venerdì 8 aprile, per l’ultimo appuntamento, andrà in scena “La fabulosa historia di un burattino”, di e con Moreno Pigoni, che affronta i temi ricorrenti della Commedia dell’arte - il viaggio, la fame, la follia, il nuovo, l’antico – in un dialogo costante con la musica.

La mostra “Umberto Tirelli. Caricature per un teatro della vita”, allestita nell’ex chiesa e nella sala delle monache del complesso di San Paolo, è realizzata con il patrocinio del Resto del Carlino e con il sostegno di Assicoop, ed è aperta fino al 25 aprile, il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Per ciascuna giornata di apertura è programmata una visita guidata: il venerdì alle 15, il sabato alle 15.30, la domenica alle 11.30. Le visite sono comprese nel prezzo del biglietto e sono aperte a un numero limitato di persone nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid; è possibile prenotarsi telefonicamente (al numero 351 0490959, disponibile negli orari di mostra) oppure scrivendo una mail (all’indirizzo mostratirelli@comune.modena.it ).

Le visite durano circa un’ora e sono curate dagli operatori di Mediagroup98.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro (ridotto 4 euro; fino a 12 anni e over 65 è gratuito).