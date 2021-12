Enogastronomia d'oltralpe a Castelnuovo per "Tirolo in festa"

Indirizzo non disponibile

Wurstel e birra sostituiscono zampone e lambrusco per un weekend a Castelnuovo: il centro storico si prepara ad ospitare “Tirolo in festa”, festival dedicato alla cultura gastronomica tirolese, in programma da venerdì 10 a domenica 12 dicembre (venerdì ore 17.00 - 00.00; sabato e domenica ore 12.00 - 00.00).

In Piazza Papa Giovanni XXIII e in Piazza Cavazzuti sarà possibile gustare i famosi wurstel tirolesi e lo speciale menù a base di spatzle con formaggio e speck, zuppa d’orzo con funghi e speck, gulasch di manzo, stinco di maiale, crauti e patate, senza dimenticare la dolcezza con lo strudel di mele e la salsa alla vaniglia.

Per gli amanti della birra sarà aperto il corner di Forst, con degustazioni e la vendita dei prodotti tipici dell’azienda birraia altoatesina.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato da Feed n Food, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone, l’Unione Terre di Castelli, Quattro Eventi e Busk&at. Per maggiori informazioni, contattare l'indirizzo email info@feednfood.it, oppure il numero tel. 3335665874.