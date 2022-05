Torna "Playa d'en Fossa", tra musica e produttori si sostiene un progetto d'inclusione

Verrà destinato al progetto “Una musica alla portata di tutti” della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” una parte del ricavato di Playa d’en Fossa, una delle manifestazioni più amate e partecipate della Bassa modenese, che tornerà sabato 21 maggio a Fossa di Concordia (via Dugarello) dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia.

Oltre che al progetto della Fondazione, che permette lo sviluppo del progetto di tutoring all’interno della Banda giovanile “John Lennon”, il ricavato della manifestazione sarà devoluto anche ad Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e all’Associazione Girasole, che rappresenta la scuola dell’infanzia di Fossa.

Il format della manifestazione del 21 maggio sarà il consueto. Si partirà alle ore 20 per proseguire fino a tarda notte. Il tema dell’edizione 2022 è “Playa in Wonderland”, ispirato ad “Alice nel paese delle meraviglie”. Saranno presenti ospiti speciali come il dj e produttore di fama internazionale Cristian Marchi, Morris, Patrick-B3nz, l’immancabile Manuel B e il “Barbiere” the voice. Un’animazione live per uno spettacolo unico nel quale il pubblico diventa protagonista