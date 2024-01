Torna 'Sciroppo di teatro', il primo appuntamento nel modenese sarà il 13 gennaio a Carpi

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Nel modenese, Sciroppo di Teatro ’24 prende il via sabato 13 gennaio dal Teatro Comunale di Carpi con “Il cielo degli orsi” della compagnia piacentina Teatro Gioco Vita. Uno spettacolo delicato e poetico che affronta due importanti temi: il mistero della nascita e l'assenza che porta la morte, un racconto che unisce con grande equilibrio il teatro d'attore, movimenti coreografici e teatro d'ombra.

Quante volte per stare meglio abbiamo cercato la soluzione ai nostri problemi da qualche parte lontana quando in realtà la risposta stava davanti ai nostri occhi? Questa è la dinamica comune tra le due storie raccontate nello spettacolo “Il cielo degli orsi”, da una parte abbiamo un grande orso che desidera essere padre e quindi urla al cielo la sua richiesta, dall’altra c’è un piccolo cucciolo di orso che non sa come affrontare la perdita del nonno ed è convinto di poterlo ritrovare nel “cielo degli orsi”. Entrambi cercano una risposta altrove prima di rendersi conto che la soluzione è molto più vicina di quanto si rendano conto. Spettacolo consigliato dai 3 anni di età.

Il progetto

Sciroppo di teatro è il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.

I prossimi appuntamenti

Sabato 20 gennaio “Sogni” di Drammatico Vegetale all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello alle ore 16. Domenica 21 gennaio “Storia di Pinocchio” della Compagnia Mattioli al Teatro del Popolo di Concordia alle ore 16, e al Cinema Teatro Comunale di Bomporto “La Bianca, la blu, la rossa” di Teatro Evento alle ore 17.