Trekking a Prignano: direzione "panchina gigante"

A Prignano, domenica 9 maggio, è in programma il "Trekking di primavera", una camminata non competitiva su un percorso, lungo dieci chilometri, intorno al centro abitato che prevede anche di raggiungere la "panchina gigante", installata dallo scorso agosto sulla sommità del monte Pedrazzo a oltre 700 metri di altitudine.

Per partecipare all'iniziativa, organizzata della Nuova pro loco di Prignano, è possibile iscriversi sul posto con offerta libera; le partenze sono libere dalle ore 8 fino alle 17 dalla sede dell'associazione in via Allegretti 166 (informazioni: 348 8743407).

La panchina è sullo stile delle "Big bench", ideate dal designer statunitense Chris Bangle ed è presente in diverse località turistiche anche italiane. L'installazione rappresenta un'attrazione per gli escursionisti; dalla sommità del monte Pedrazzo, dove seduti sulla "panchina gigante", è possibile ammirare uno scenario unico dal monte Cimone al monte Cusna.