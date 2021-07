Indirizzo non disponibile

Si svolgerà martedì prossimo, 27 luglio a partire dalle ore 21,15 presso l'Area Parrocchiale di San Michele - vicolo la Rocca, il concerto “Dalla Mala all’Avvelenata, tributo a Ornella Vanoni e Francesco Guccini”, a cura del Circolo Culturale Artemisia in collaborazione la Parrocchia di San Michele nell'ambito del progetto #sassuolocittattiva.

La direzione artistica è di Marco Dieci; si esibiranno:

Marco Dieci - voce, pianoforte, chitarra

Alessio Borghi - voce, pianoforte, tastiere

Monica Guidetti e Luana Camatti - voce

Marco Mazzuoccolo - chitarre

Alessandro Maria Ferrari - basso

Marco Bolgiani - batteria

Letture a cura del Circolo Artemisia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite tributovanoniguccini.eventbrite.it

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa per il contenimento della Pandemia da Covid-19. Possibilità di accesso in loco il giorno dell'evento in caso di posti residui.

Possibilità di cenare con le tigelle dalle ore 19 - info e prenotazioni cena al n. 348 8085001 dalle ore 13.00 alle 20.00