"L'ultima eredità", il monologo di Oscar De Summa al Teatro Troisi

La storia di un viaggio geografico ed emotivo animerà il Teatro Troisi di Nonantola sabato 3 dicembre alle ore 21.00 con “L'ultima eredità”, l’appassionato monologo di Oscar De Summa che racconta la storia di questo doppio viaggio.

Uno degli attori più apprezzati della scena teatrale italiana, Oscar De Summa, veste i panni di un uomo che affronta il percorso verso il paese natio alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre. Il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita.

Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato.

Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sé la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento.

Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita.

Oscar De Summa è autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, vincitore dei premi Cassino Off 2015, Hystrio Anct 2016, Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016. Molti dei suoi spettacoli sono prodotti da La Corte Ospitale.

Buglietteria Teatro Troisi: Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO, orari: martedì dalle 16.00 alle 19.00 e giovedì dalle 16.00 alle 19.00. Nei giorni degli spettacoli di PROSA la biglietteria aprirà dalle 16.00 alle 19.00 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. È possibile effettuare prenotazioni tramite e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it o al telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria, messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798. VENDITA ONLINE: su www.vivaticket.com.