Estate a Vignola, tanti appuntamenti per l'ultimo venerdì

Si chiudono questo venerdì gli appuntamenti di “Estate a Vignola”, la manifestazione organizzata da Comune e Pro Loco per chi passa i venerdì di luglio in città. Il programma di venerdì 29 luglio è variegato:

In piazza dei Contrari, per la rassegna Etra Festival, va in scena David Riondino con Le storie di dame e cavalieri, spettacolo che spazia dal Decamerone di Boccaccio all’Orlando Innamorato di Boiardo fino all’Orlando Furioso di Ariosto. L'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.00. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Visita guidata a Villa Tosi-Bellucci, sede del Comune di Vignola. La visita si tiene alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi alla mail segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it

Alla libreria La Quercia dell’elfo, alle ore 21.00, presentazione del libro “Sediamoci qui”, con il quale l’autore, il dottor Paolo Vacondio, accompagnerà i presenti con empatia ed umanità nel mondo delle cure palliative nei trattamenti per malati terminali.

Attività per bambini e ragazzi su via Paradisi, aperto al pubblico anche il Museo civico Augusta Redorici Roffi in via Cantelli.

Estate a Vignola, quest’anno, è abbinata anche a una promozione degli acquisti nei negozi del centro con voucher da spendere poi nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Infine Vignola offre la possibilità di cenare e fare aperitivo all’aperto sotto un cielo di stelle e luci colorate.