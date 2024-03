Undertakers, First Brawl e Divulgator sul palco del Centrale 66

Sabato 16 marzo dalle 21 al Centrale 66 di via Nicolò dell'Abate, a Modena, appuntamento ocn la musica: ad alternarsi sul palco saranno le band Undertakers, First Brawl e Divulgator.

Gli Undertakers sono una storica band Anarco - grindcore nata nel 1991 fra Roma e Napoli. Durante la loro carriera hanno condiviso il palco con Napalm Death, Suffocation, Malevolent Creation, Vader, Cannibal Corpse, Vital Remains, Fuzztones, Sinister, Dog Eat Dog, Krabathor, Disgorge, Pandemia, Ryker's ed hanno alle spalle 3 tour europei, partecipazione a varie edizioni di Brutal Assault e Dynamo Open Air. Il loro stile è lentamente cambiato da un classico death metal ad un incredibile mix di Grind, Brutal e Hardcore.

Formati nel 2014, i First Brawl sono un gruppo hardcore nato tra Modena e Bologna. In questi due anni la band, che ha suonato in giro per l’Italia, ha registrato un primo lungometraggio intitolato “Full of nothing”, pubblicato dalla Indelirium Records. Dopo il cambio di line-up i First Brawl ricominciano a colpire di nuovo, con molti spettacoli ovunque e sempre con lo stesso stato d’animo nella vera musica hardcore. Il suono della band è un mix di hardcore old & new school, ispirato da band come i Terror, Sick of It all, No Turning Back, Backfire!, Madball e To Kill.

Quanto ai Divulgator, è una band da Modena che definisce il suo stile come "quarkcore", ovvero come un trash metal mischiato al punk che lascia senza fiato gli ascoltatori.

La serata è organizzata da Rebel Circle in collaborazione con The Abyss Booking and Promotion, Stile Libero, Undernoise Modena Crew e Time To Kill Records.