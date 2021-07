"Uno sguardo al cielo": la mostra di Lia Briganti inaugura alla Rocca dei Montecuccoli

Dall’1 al 20 agosto a Montese, presso il Forum Artis Museum nel suggestivo scenario della Rocca dei Montecuccoli, si terrà la mostra di astrofotografie di Lia Briganti e di sculture di Eros Mariani. La mostra si inaugurerà l’1 agosto alle ore 17.00.

Il titolo “Uno sguardo al cielo. Viaggio nel Cosmo e nel Surreale”, è emblematico di una dimensione esistenziale comune a tutti gli esseri umani che rappresenta la tensione verso l’ ignoto e le domande essenziali che tutti ci poniamo: da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Lia Briganti dedica la mostra di astrofotografie al fratello Lucio, musicista, recentemente scomparso. Il cielo, rappresenta l’ignoto, il mistero, ma anche la meta meravigliosa e ultima del nostro sguardo e della nostra vita. Il cielo può essere osservato e riservare scoperte mirabili come i soli di Lia Briganti, il cielo può essere fantasticato e dare origine a rappresentazioni liriche ed eteree della bellezza come le efebiche fanciulle di Eros Mariani. Il fautore di queste meraviglie è il nostro sguardo, che scruta, cerca, sperimenta e infine trova il momento eccezionale da fermare in un fotogramma, l’ispirazione unica che dà vita alla lamina di ferro trasformandola nel volo tra le nuvole di una fanciulla come le scultura di Eros Mariani.

La mostra è aperta lunedì dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00. Chiuso la domenica. Ingresso libero. ?

