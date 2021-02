Musiche da Favola, prosegue la kermesse per bambini del Teatro Pavarotti

Prosegue domenica 21 febbraio 2021 alle 17 il programma di produzioni video per bambini Musiche da Favola, letture e racconti dal mondo della fiaba a cura del Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Il progetto, pensato per portare al pubblico dei bambini piccole produzioni musicali di qualità in un momento di chiusura dei teatri, ha commissionato a 4 gruppi teatrali modenesi la lettura di altrettante fiabe accompagnate da musica originale dal vivo. Il progetto ha cadenza settimanale e ha già pubblicato, ancora disponibili sul canale YouTube del Teatro, Sisifo, con la narrazione di Laura Tondelli e Athena Pozzati e la musica di Stefano Seghedoni e I tre cani, tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino e letta da Tony Contartese con la musica di Saverio Martinelli.

Il giorno 21 sarà la volta di Vasilissa e la Baba Jaga, narrata da Alessandra Amerio di Peso Specifico Teatro con la musica di Raffaele Sargenti eseguita da Nicola Fratti al pianoforte e da Giacomo Fato alle percussioni. Lo spettacolo va in scena sul palcoscenico del Teatro Comunale e sarà visibile su YouTube dal link che verrà pubblicato a partire da venerdì sul sito del Teatro Comunale di Modena.

“In Baba Jaga l'iniziazione diviene il filo conduttore per il recupero del proprio istinto – racconta la regista Roberta Spaventa - Questa produzione fa parte di un percorso nel quale ad ogni tappa abbiamo affrontato una diversa fiaba con i suoi archetipi. Un percorso volto ad indagare il Sé e a ritrovare elementi fondamentali del proprio percorso di vita”. Formato nel 2009, Peso Specifico Teatro è un centro di formazione e produzione teatrale modenese che da anni conduce un lavoro scenico e formativo sulle fiabe rivolto ad adulti e bambini. La compagnia è attualmente impegnata con successo nel progetto Teatro Express per portare brevi performance teatrali e fiabe per bambini a domicilio.