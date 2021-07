Torna "Vedo blu", il laboratorio fotografico per bambini a cura di Fmav

In occasione della mostra "Luca Maria Patella. Fotografia & extra media - utile ti sia!" (in corso fino al 22 agosto presso la Palazzina dei Giardini di Modena), il Dipartimento educativo di FMAV propone un nuovo laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, che si svolgerà sabato 17 luglio in due turni (ore 16.00 e 17.30).

Il laboratorio permette ai bambini di cimentarsi con l’antica tecnica fotografica della cianotipia. L’artista Luca Maria Patella ha infatti, nel corso della sua carriera, adoperato diverse modalità di intervento, dalla fotografia alla pittura fino al video, ma sempre nell’ottica della sperimentazione. Nelle sue opere parole, oggetti e suggestioni visive si mescolano per dare vita a immagini particolari e di grande impatto. Adoperando scritte ed elementi naturali, ogni bambino potrà creare la propria stampa fotografica che, al confine tra scienza e magia, apparirà di un intenso colore blu.



Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite al seguente link. Info Dipartimento Educativo FMAV: edu@fmav.org.

