Giuseppe Verdi e Richard Wagner, musica a confronto in un concerto a Mirandola

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione dei 210 anni dalla nascita di entrambi (1813), il giornalista e musicologo Daniele Rubboli, in collaborazione con gli Amici della Musica di Mirandola, presenta a Mirandola un originale confronto tra i diversi mondi poetici e musicali di Giuseppe Verdi e Richard Wagner. L’appuntamento è all’Auditorium Levi Montalcini, domenica 26 febbraio alle ore 16.30 e sarà replicato per le scuole della città, lunedì mattina alle ore 11.

Accomunati dalla volontà di trasformare il teatro musicale dell’’800, Verdi e Wagner furono due sperimentatori. Il primo passò dal momento belcantistico alla novità del romanticismo fino alla “parola scenica” e a quella rivoluzione che gli consente di chiudere la vita creativa con “Falstaff”, nel 1893, a 80 anni. Wagner, che fu di tutte le sue opere anche l’autore dei testi poetici, realizza una narrazione musicale che è un fluire ininterrotto, creando l’Opera d’Arte Totale, nella quale si fondono poesia, pittura, musica, dramma. Protagonisti di questo evento, mai prima d’ora realizzato in Emilia Romagna, saranno il mezzosoprano tedesco Christine Knorren, il soprano dell’Uzbekistan Osaka Lee e il tenore sardo Andrea Carta Matiglia, accompagnati al pianoforte dal M° Lucio Carpani, direttore artistico degli Amici della Musica di Mirandola e direttore del Coro Città di Mirandola e dell’Ensemble Giovanile Augusta della stessa città emiliana.