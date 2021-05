"Per le antiche mura di Modena": una passeggiata sulle orme del passato

Sabato 29 maggio, alle ore 16.00, l'Associazione Culturale Arianna propone una visita guidata dal titolo "Per le antiche mura di Modena".



Si sente parlare spesso delle mura di Modena, anche se non ci sono più. La profonda trasformazione urbanistica di fine ‘800 ha portato dei notevoli cambiamenti alla città, sacrificando le mura che risalivano a metà del 1500. Lungo la passeggiata, che si snoda per i viali, incontreremo edifici di notevole interesse e non mancheranno curiosità del passato.

Durata prevista: un’ora e trenta minuti circa. Costo: € 10,00 da corrispondere a Modenatur.



Percorso tutto in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 ai partecipanti viene richiesto di tenere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata.

Prenotazione obbligatoria: online sul sito di Modenatur oppure contattando Modenatur al tel. 059 22002.