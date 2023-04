L'Associazione Culturale Arianna propone per sabato 15 aprile una visita guidata al cimitero monumentale di San Cataldo.

Il cimitero è un “museo a cielo aperto” legato a riti, miti, creazioni e valori delle comunità umane. I mutamenti artistici, culturali e religiosi legati alla rappresentazione sociale della morte, prendono forma nelle opere funerarie presenti in San Cataldo, opere che spiccano per bellezza e pregio. La visita del Cimitero si snoda attraverso le diverse sezioni: quella ottocentesca (progettata dall’Ingegnere Cesare Costa), quella ebraica, che risale agli inizi del ‘900 e quella moderna (opera manifesto incompiuta degli architetti Rossi-Braghieri), in un percorso in cui ognuno di noi può riscoprire il valore personale e sociale della memoria.



Punto d'incontro: ingresso Nord del Cimitero, Strada San Cataldo. Durata: 2 ore circa. Costi: € 10 a persona. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Tour condotto da guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 22 00 22.