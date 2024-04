Giochi, quiz e figurine per scoprire tutti i segreti di Lupo Alberto

La visita animata è gratuita e inclusa nel biglietto di ingresso alla mostra. È necessaria la prenotazione sul sito https://www.fmav.org/agenda/caccia-al-lupo/.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con McK, Lucca Comics & Games e Lucca Collezionando, si propone di esaminare il percorso evolutivo del fumetto a partire dalle prime strisce attraverso alcune delle storie più care al pubblico o più rappresentative degli anni in cui sono state realizzate, approfondendo tematiche e soggetti specifici. Intende inoltre dar conto delle varie forme in cui il Lupo si è manifestato, quali i diversi tipi di merchandising, i libri, le figurine, i cartoni animati e i videogiochi; infine, illustra come Lupo Alberto continui audacemente a rinnovarsi grazie all’inventiva dei giovani autori di Tutto un altro Lupo.?

All’interno della mostra i piccoli visitatori troveranno una sezione speciale dove disegnare e colorare il proprio Lupo Alberto, inventare nuove storie con le strisce di fumetti a disposizione e divertirsi con alcuni giochi ispirati ai personaggi della fattoria McKenzie. Inoltre, per la seconda volta nella sua vita, il lupastro è stato trasformato in un videogame: è possibile giocare con lui all’interno di una speciale escape room che fa parte di Minecraft Museum Adventure, il progetto sviluppato insieme a Future Education Modena che propone la ricostruzione del Museo della Figurina nell’universo Minecraft.