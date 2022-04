Visita guidata in centro per scoprire "simboli e immagini sacre a Modena"

Lungo le vie, nelle piazze e su molti edifici del centro storico esiste un patrimonio di simboli e immagini sacre di diverso valore artistico e antichità, che sono espressioni della storia civile e religiosa della città e dei suoi abitanti: alcuni sono noti e celebrati, mentre altri ci appaiono come elementi scontati dell’arredo urbano ai quali non riusciamo a dare valore.

Questo primo itinerario ci racconterà la città e le sue storie partendo dalla Croce della Chiesa di San Pietro, svolgendosi nei quartieri a sud della via Emilia per poi concludersi all’Immacolata del Mercato di via Albinelli. Incontro: In via San Pietro a Modena, davanti alla chiesa. Si raccomanda la massima puntualità, la visita guidata partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: 10 € a persona da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: Un’ora e trenta circa. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata.

Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 22 00 22