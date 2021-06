"Il fascino degli antichi borghi": Spilamberto protagonista della prossima visita guidata

Sabato 19 giugno alle ore 19.00, l'Associazione Culturale Arianna propone una visita guidata dal titolo "Il fascino degli antichi borghi: Spilamberto".

Conoscere Spilamberto significa percorrere un itinerario ricchissimo di testimonianze storiche ed artistiche che hanno avuto origine più di duemila anni orsono come i reperti delle antiche civiltà che precedettero la sua fondazione quale difesa ghibellina contro la guelfa Piumazzo. Saranno svelate le oscure tragedie consumate nelle segrete prigioni del Torrione e narrate con immagini e parole impresse sui muri dal suo protagonista Messer Filippo, il cui fantasma ancora invoca vendetta nelle notti più cupe, scivolando nell'ombra degli antichi portici del Palazzo del Podestà. I capolavori custoditi nella chiesa di Sant'Adriano e l' originalità degli affreschi di Augusto Valli nella chiesa di San Giovanni stupiranno i partecipanti, i quali potranno riconoscere le tracce degli opifici voluti dai Signori Rangoni nei secoli passati, inoltrandoci nelle antiche contrade e percorrendo i " terragli e le canole" per giungere infine al cospetto dell'imponente Rocca.



La durata prevista per la visita è di due ore circa. Il costo è di 10 euro, da corrispondere a Modenatur. In ottemperanza alle norme anticovid-19 ai partecipanti viene richiesto di tenere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile sul sito di Modenatur oppure contattando Modenatur al numero tel. 059 22002.

