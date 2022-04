"Le statue ci raccontano la storia": una visita guidata con l'Associazione Culturale Arianna

L'Associazione Culturale Arianna propone, per domenica 1 maggio alle ore 15.30, una visita guidata dal titolo "Le statue ci raccontano la storia". Il percorso proposto si prefigge di far conoscere alcune tappe della storia di Modena, dal Medioevo ai nostri giorni, attraverso le presenze mute di personaggi importanti (reali o allegorici) nella vita culturale, artistica, politica, economica della nostra città.

La visita si snoderà attraverso parte del centro storico con tappe in Via Goldoni, Piazza Grande, Piazza Torre, Largo Muratori e terminerà in Piazza S. Agostino per parlare di una presenza-assenza: il monumento celebrativo a Francesco III come esempio di damnatio memoriae.

Incontro: in Piazza Roma a Modena, vicino alla statua di Ciro Menotti. Si raccomanda la massima puntualità, la visita guidata partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: 10 € a persona da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: Un’ora e trenta circa. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 22 00 22.