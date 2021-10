"La stregoneria a Modena", una visita guidata a cura dell'Associazione Arianna

Domenica 31 ottobre alle ore 20.30, l'Asociazione Culturale Arianna organizza una visita guidata dal titolo "La stregoneria a Modena".

La visita guidata toccherà i luoghi chiave della città legati al tema della stregoneria, dal tribunale dell'Inquisizione all'antica chiesa di S. Michele, fino al luogo nel quale la tradizione colloca i sabba modenesi.

Saranno analizzate storie e vicende di uomini e donne accusati di pratiche stregonesche tra il XIV e il XVI secolo: si parlerà in particolare di Benvenuta Benincasa, nota guaritrice, di Anastasia da Cutigliano, conosciuta come la Frappona ed esperta in sortilegi d'amore, e di don Guglielmo Campana, sacerdote e negromante.

Il punto d’incontro verrà comunicato al momento dell'iscrizione. La durata prevista è di un'ora e trenta minuti circa, il costo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile online tramite il sito di Modenatur con pagamento tramite carta di credito (preferibile) oppure contattando Modenatur al tel 059220022 o info@modenatur.it e passando presso gli uffici ad acquistare il biglietto prima della visita, negli orari di apertura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...