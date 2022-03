Turisti nella propria città, ripartono le visite a tema di Free Walking Tour

È possibile essere turisti nella propria città? La risposta è sì. Non è solo possibile ma anche bello: riscoprire insieme il proprio territorio attraverso una passeggiata culturale guidata. Da sempre Free Walking Tour Modena propone una serie di iniziative rivolte al pubblico locale, per avvicinarlo alle storie e bellezze della città. Dal 19 marzo fino a fine maggio, ogni fine settimana Free Walking Tour Modena propone una serie di visite tematiche tra le più differenti e curiose. Ogni sabato, per avvicinare i più dubbiosi e promuovere un accesso libero alla cultura, si organizzano passeggiate libere nel centro storico, un’introduzione alla città che passa attraverso i suoi passaggi e monumenti più iconici. Non mancheranno però curiosità ed angoli nascosti.

Ritrovo tutti i sabati in Piazza Grande (pietra Ringadora), ore 15.30, con Loredana e Francesca, guide turistiche della città. Per coloro che invece vogliono entrare nel vivo della storia, la domenica si alterneranno le visite guidate tematiche.

Si inizia domenica 20 marzo con un tour dedicato alla famiglia ducale e alla Modena rinascimentale. La domenica successiva, 27 marzo, sarà il turno della Street Art modenese, un itinerario alla scoperta del muralismo cittadino. Ad aprile, con l’arrivo della bella stagione, l’orizzonte si amplia, coinvolgendo nuove aree cittadine ed elementi acquatici - Darsena di Città: passeggiata lungo le vie d'acqua fino a raggiungere l'area Nord e il parco XXII aprile, domenica 3 aprile – e industriali – la città Industriale: alla scoperta del passato (e presente) industriale e operaio della città, domenica 10 aprile. Dopo la pausa pasquale, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, verrà proposta la visita a tema seconda guerra mondiale. Il costo delle iniziative è di €12 (i minori di 12 anni non pagano).

Per dubbi o questioni info@samesametravels.com oppure il numero 3351627175.