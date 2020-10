Un percorso a tappe sui misteri di Modena, dalle metope del Duomo alla Bonissima

Scalino dopo scalino sulla Ghirlandina, per un “percorso a tappe sui misteri di Modena”, alla scoperta delle creature scolpite nelle Metope del duomo, del ciclo bretone di Re Artù e della Bonissima che veglia sulla piazza (in foto, ph Fabrizio Annovi). Si intitola “L'ascesa della Torre” la visita guidata nel cuore del sito Unesco patrimonio dell’umanità di piazza Grande a Modena, in programma sabato 24 ottobre alle 17.30 a cura di Archeosistemi col Servizio comunale Promozione città e turismo.

La prenotazione è obbligatoria, nel rispetto delle misure anti Covid-19, inviando una mail a Torre Ghirlandina (torreghirlandina@comune. modena.it). Il ritrovo, per massimo 14 partecipanti è alle 17.15 in biglietteria della Ghirlandina, via Lanfranco.

La salita sarà, appunto, un percorso a tappe all'interno della Torre che, gradino dopo gradino, svelerà alcuni misteri della città medievale e culminerà nella Sala dei Torresani, con un ampio sguardo sul panorama. Da qui, dove un tempo abitavano i custodi e guardie della Torre, si può ammirare il cuore storico di Modena con piazza Grande, nella quale già dal Medioevo confluirono sia il potere religioso che civile. Il Duomo e la Ghirlandina sono tra le più alte espressioni del Romanico.

Alcuni degli argomenti trattati dalle guide saranno incentrati sulle metope, figure enigmatiche scolpite sulla pietra che ornano gli esterni del Duomo, sulla “Porta della Pescheria” con il ciclo Bretone di re Artù e, infine, si scoprirà chi era la Bonissima.

La visita guidata è gratuita previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina: 3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratis per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche.

La Ghirlandina è aperta dal martedì alla domenica e festivi, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. La biglietteria chiude 45 minuti prima dell’orario indicato. Possono salire massimo 14 persone ogni ora prenotandosi online con una e-mail (torreghirlandina@comune. modena.it)

Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660.