"Un passo... è luce!", una camminata al Percorso Natura del Panaro

Walk-In Modena organizza "Un passo... è luce!", una camminata adatta a tutti i piedi e quasi tutte le età al Percorso Natura del Panaro.

In questa giornata che segue il Natale, si camminerà con passo leggero nella natura essenziale della campagna modenese d'inverno. Si prolungano quindi i festeggiamenti ritrovando la connessione con la terra, il fiume, gli alberi, tutti gli elementi naturali che ci circondano, i compagni di cammino e con la Luce che caratterizza paradossalmente questo buio periodo dell'anno. SI camminerà tra campi, argini e stradine di campagna e termineremo in un bellissimo giardino privato con una quercia centenaria. Durante l'escursione ci saranno giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione.

Ritrovo in Strada Montecatini, il civico verrà comunicato al momento dell'iscrizione. Difficoltà: 7km circa in piano, in ogni caso l'itinerario preciso sarà scelto a seconda del meteo e della composizione del gruppo. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19. Equipaggiamento: scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking, abbigliamento comodo e caldo a strati, guanti e berretto, giacca impermeabile, borraccia o thermos per acqua/tisana, snack energetici, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida ambientale escursionistica): 3408628932. Costi: 12 euro adulti, 8 euro bambini/ragazzi fino a 18 anni.