Settembre Formiginese, tanti eventi per il primo settimana di festa

Nel primo fine settimana del Settembre Formiginese, quello tradizionalmente dedicato all’agricoltura, saranno numerosi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Si parte sabato pomeriggio alle ore 16 in Piazza Italia con "Mangiando s’impara", una ‘dolce’ idea per preparare e cuocere insieme alla ‘Signora Margherita’ una crostata da gustare a casa. L’evento è pensato per bambini da 6 a 10 anni ed è curato da Conad.

Il simpatico format si ripeterà poco dopo, alle ore 17.30, con una narrazione per i piccoli fino a 6 anni sull’importanza di una sana alimentazione per ‘diventare grandi’. La sera, alle 20.30 in Piazza Italia, si terrà un’esibizione di danza sportiva e animazione per bambini da 3 a 11 anni, a cura di Danzaland Asd.

Domenica 6 settembre, per tutto il giorno in centro storico, l’attesissimo mercatino dei bambini a cura di Proform. Nel pomeriggio, al parco della Resistenza, si terrà la premiazione del concorso di scrittura per giovani formiginesi a cura del Circolo Culturale La Torre. Contemporaneamente, in centro storico, doppio appuntamento sulla natura: genitori alle prese con giardini-rifugio per api e farfalle (a cura di Conapi) e un laboratorio esperienziale sugli insetti per i bambini. È necessaria la prenotazione per gli eventi del sabato pomeriggio organizzati da Conad (tgiurati@conadnordovest.it) e della domenica, con riferimento alla Cooperativa Sociale La Lumaca, tel. 3805889716. Obbligatorio l’uso della mascherina per i maggiori di 6 anni, qualora non sia possibile mantenere il distanziamento fisico.