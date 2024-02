Carnevale, le feste da non perdere nel weekend a Modena e provincia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La città e la provincia si colorano e si travestono: è Carnevale! Dall'8 al 13 febbraio 2024 tanti eventi: giovedì Grasso è l'8 febbraio e Martedì Grasso è il 13 febbraio 2024. In mezzo tante feste e sfilate nelle città e nei paesi, in particolare in questo fine settimana del 10-11 febbraio che si preannuncia ricco di tante sfilate.

Si rinnova dall’8 al 13 febbraio l’appuntamento con il Carnevale dei ragazzi Città di Formigine. L’evento, giunto alla 66esima edizione, fa parte dei Carnevali storici d’Italia, così come riconosciuto dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

E’ tutto pronto per dare il via alle 53esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Piumazzo, che quest’anno si terrà nelle domeniche 11 e 18 febbraio. Gli appuntamenti prenderanno il via dalle 14.15 con musica, sfilate di carri, stand gastronomici e giochi a premi, che garantiranno tanto divertimento per i più giovani, ma anche per gli adulti.

Domenica 11 febbraio torna il Carnevale dei ragazzi di Solignano Nuovo. Alle ore 11 esibizione canora con i bimbi delle scuole locale. Nel pomeriggio, alle 14.30, prenderà il via la parata mascherata tradizionale con carri allegorici, maschere, figuranti e giocolieri, con la partecipazione del corpo bandistico "Parmeggiani" di Solignano.

Sette contrade, cinque giorni di festa, un solo grande evento: torna il tradizionale Carnevale delle Contrade, organizzato dall’associazione “Le Contrade di San Cesario” e il gruppo Caos, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Laboratori, spettacoli, musica, party, sfilate, cene carnevalesche, un ritorno in grande stile che non mancherà di stupire.

Sabato 10 Febbraio alle ore 15.30 presso piazza Mazzini, 20 Artisti, allievi di Mumo Arts Academy, si alterneranno in diverse esibizioni tratte dai più grandi successi del mondo Disney, con cambi di costume di scena e canzoni rigorosamente dal vivo.

A Maranello torna “Il Carnevale dei Bambini”: sabato 10 febbraio un pomeriggio di festa per bambini e famiglie in Piazza Liberta dalle 14.30 alle 17.30, proposto dal Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con le associazioni. In programma laboratori creativi, animazioni e spettacoli.

Dopo la collaborazione della scorsa estate all'interno della rassegna degli eventi della Sagra di Limidi (Mo), il Centro Polivalente Limidi e la Parrocchia San Pietro in Vincoli organizzano per il 11 febbraio prossimo, dalle ore 15,00, la "Festa di Carnevale di Limidi".