White Run per vincere la sete, arriva a Carpi la corsa di beneficenza

Torna la ‘White Run – Di corsa per vincere la sete’, la corsa non competitiva organizzata da Ho Avuto Sete, l’organizzazione di volontariato impegnata da 10 anni nella realizzazione di progetti umanitari in 14 paesi, in particolare modo pozzi d'acqua potabile e impianti idrici in Africa.

Il ritrovo è previsto alle 8.15, domenica 2 ottobre, presso il Parco Santacroce, in via Traversa San Giorgio n.3, a Carpi. Alle 9,00 la partenza con tre tracciati a disposizione: uno breve da 4,5 chilometri, uno medio da 7,5 chilometri e uno lungo da 11km. Ogni partecipante potrà decidere se correre o camminare. I percorsi sono extraurbani con tratti in sterrato tra le frazioni di Santa Croce e Gargallo, passando all'interno del Parco Santa Croce, offrendo così un'occasione unica per ammirare l'oasi di verde realizzata negli ultimi anni. Sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo, un omaggio ai partecipanti ed un gadget speciale a coloro che raggiungeranno il Parco in bicicletta. Sarà disponibile il Ciclobox Parcheggio Sorvegliato con assistenza, gratuito.

Per chi viene da Carpi consigliamo di arrivare seguendo Via Bollitora Esterna, attraversare l’incrocio con semaforo posto su Via Traversa San Giorgio per poi svoltare a sinistra su Via Meloni di Santa Croce accedendo al Parco attraverso gli argini.

Le iscrizioni si possono fare il giorno della manifestazione, pagando una quota di 2,50 euro. Il ricavato della White Run sarà devoluto alla costruzione di un impianto d'acqua potabile in Burkina Faso che garantirà a 1700 persone di poter accedere ogni giorno all'acqua potabile.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine ed è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Per maggiori informazioni: www.hoavutosete.org