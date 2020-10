Modena capitale mondiale dello skateboard con il World Rookie Tour

Modena è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale di skateboard per i giovanissimi grom (under 14) e rookie (15 - 21 anni). Infatti, dal 30 ottobre al 1° novembre avrà l'onore di ospitare la penultima tappa del World Rookie Tour Skateboarding 2020. L'ultima occasione - dopo le tappe in Germania, Svizzera e Repubblica Ceca - per qualificarsi alle World Rookie Tour Final di Innsbruck (Austria), in programma dal 13 al 15 novembre.

Sono attesi più di 50 atleti nazionali ed internazionali, divisi nelle quattro categorie in gara: groom e rookie, maschi e femmine.

In palio per i vincitori tantissimi premi in materiali, oltre alle già citate qualificazioni per le Finali Mondiali austriache, dove ai campioni verranno assegnati premi incredibili: inviti ad alcune delle gare di skate più prestigiose al mondo.

Gli atleti, durante i tre giorni dell'evento, avranno modo di mettersi in gioco e dimostrare le loro capacità all'interno dello skatepark Rock&Ride (in Via del Lancillotto, 10/12 a Modena), la struttura indoor dedicata allo skateboarding più grande dell’Emilia-Romagna - inaugurato lo scorso anno ad ottobre 2019 - a seguito della riqualificazione della bocciofila della Villa d'Oro.

Inoltre, in linea con la filosofia che caratterizza World Rookie Tour, gli atleti parteciperanno a workshop artistici e culinari, sfruttando le varie eccellenze tipiche del territorio modenese. A tal proposito, a partire da mercoledì 28 ottobre, arriverà a Modena una delegazione formata dagli skater europei migliori che hanno partecipato alle tappe precedenti di World Rookie Tour Skateboarding. Loro saranno i protagonisti di una puntata del TV Show sul World Rookie Tour, trasmesso nelle tv di tutto il mondo: un'occasione per dare visibilità a tutte le eccellenze del territorio modenese. Gli skater, durante la loro permanenza a Modena, avranno così modo di divertirsi partecipando a differenti attività in centro storico, altre all'opportunità di prender parte ad un laboratorio loro dedicato durante Sciocolà (il festival del cioccolato in programma dal 30 ottobre al 1° novembre).

Un intenso programma quello che aspetta i nostri skater aspiranti professionisti:

Venerdì 30 ottobre

Free training (15.00 -18.00)

World Rookie Tours meets Sciocolà (18.30 - 19.30)

Sabato 31 ottobre

Free training ed iscrizioni (11.00 - 14.00)

Gara del campionato regionale skateboard FISR Under 14 (15.00 - 19.00)

Dimostrazione BMX (19.00 - 23.00)

Domenica 1 novembre

Free training (11.00 - 14.00)

WRT qualification (14.00 - 17.00)

WRT final (14.00 - 19.00)

Per iscrizioni ed informazioni registration@worldrookietour.com and/or info@rockandride.eu, tel +39 059.9783397 (solo mattino).