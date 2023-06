Abbandoni di rifiuti, per il Pd a Sassuolo la responsabilità è del sindaco

"Da settimane i marciapiedi e alcune zone dei parcheggi di Sassuolo sono occupate da sacchi di spazzatura ingombranti e spesso maleodoranti. È innegabile che vi sia un problema nella gestione dei rifiuti ed è palese l’incapacità del comune di rendere agile e capillare la raccolta dei rifiuti." L'accusa arriva dal Partito Democratico di Sassuolo che interviene sul tema più dibattuto in città dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata.

'Paese che vai, usanza che trovi', verrebbe da pensare. Il Pd sassolese, che si trova all'opposizione, attacca infatti frontalmente il sindaco di centrodestra Gian Francesco Menani, imputando una responsabilità per il danno al decoro urbano causato dall'abbandono di rifiuti. Scelta ben diversa da quella del Pd modenese, principale forza di maggioranza, che invece nei giorni scorsi ha scritto al gestore (Hera) per chiedere modifiche al servizio, senza mai menzionare responsabilità della propria amministrazione per una situazione del tutto analoga a quella sassolese. Ma questo fa parte del gioco.

I dem di Sassuolo spiegano: "I dati parlano chiaro: nelle prime settimane la raccolta differenziata a Sassuolo è aumentata dal 64 al 70% e la tendenza sarà naturalmente in crescita. Questo per noi è un successo, ma il peggioramento della qualità del decoro urbano è evidente:basta passeggiare per le vie del centro cittadino o nelle zone residenziali. Il processo verso una città più ecosostenibile è complesso, ma crediamo sia importante perseguirlo. Occorre saperlo gestire. L’incapacità di chi governa oggi la città ha portato ad avere un percorso più che incidentato: fin dal lancio del progetto e a tutt’oggi manca un coordinamento tra Comune, HERA e cittadinanza".

"All’inizio della sperimentazione il Comune è stato completamente assente nel dare informazioni ai cittadini - accusa il Pd - La Giunta, come ormai da anni capita, non è stata in grado di condividere le scelte con chi questa città la vive tutti i giorni, non ha organizzato incontri di quartieri ad hoc per illustrare il progetto e garantire un corretto svolgimento della raccolta differenziata. Ancora oggi latita sulle sue competenze. Poco servono le lamentele del Sindaco Menani, che cerca in modo goffo di evitare di assumersi la responsabilità scaricando su HERA ogni colpa. Non è vero che il Comune non può fare nulla, non è vero che il Sindaco ha le mani legate. Nel contratto di gestione firmato da Atersir, all’Art 37 si legge chiaramente che: “I comuni hanno facoltà di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell’esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento”.

"Anche parti della maggioranza hanno chiaro che qualcosa nell’azione del Comune non ha funzionato. C’è poco da girarci intorno: il Comune ha avviato il percorso di richiesta di riorganizzazione della gestione? Il sindaco Menani ha più volte dichiarato di non potere fare nulla e che la scelta della raccolta del porta a porta è stata della Giunta Pistoni. Sono 4 anni che Menani governa la città: quando si assumerà la responsabilità di qualcosa? È sempre colpa degli altri? Un sindaco che non governa i processi, ma li subisce, non è un sindaco utile alla città di Sassuolo".