Conferenze, "Decorazioni e ornato nel palazzo Ducale di Francesco IV"

All’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, venerdì 11 novembre alle 17.30, proseguono le iniziative nell’ambito del bicentenario della morte di G. M. Soli. L’incontro di venerdì, dal titolo "Dopo Giuseppe Maria Soli. Decorazioni e ornato nel Palazzo Ducale di Francesco IV", sarà a cura di Sonia Cavicchioli, docente di Storia dell’arte comparata in Europa e Iconografia e iconologia all’Università di Bologna. Richiamando Giuseppe Maria Soli a Modena nel 1814, il duca Francesco IV d’Austria-Este mostra di avere le idee chiare.

Il doppio incarico di cui lo insignisce, Direttore dell’Accademia di Belle Arti e architetto di corte, farà di Soli il perno del sistema delle arti nel Ducato fino alla morte, nel 1822. Si tratta di un ambito tutt’altro che superfluo per il nuovo signore di Modena, poiché Francesco IV è intenzionato a dare un aspetto coerente dal punto di vista architettonico al Palazzo Ducale, residenza che eredita dagli avi, e ad allestirne e decorare gli interni per renderli degni di ospitare una corte moderna. La conferenza illustrerà ornati e decorazione degli ambienti del Palazzo, frutto in gran parte del lavoro di allievi di Giuseppe Maria Soli, offrendo al tempo stesso un coinvolgente spaccato della vita di corte. Sonia Cavicchioli, PhD, insegna Storia dell’arte comparata in Europa e Iconografia e iconologia all’Università di Bologna. Ha dedicato numerosi lavori, pubblicati in Italia e all’estero, al mecenatismo estense di età moderna e alla fortuna dei temi classici e biblici nella cultura europea.

È in corso di stampa una sua monografia dedicata alla decorazione del Palazzo Ducale di Modena negli anni di Francesco IV d’Este.

Per informazioni tel. 059.225566 info@accademiasla-mo.i