Folklore modenese | Cosa vuol dire e perchè si dice "Zinch minùt da barbèr"?

E' forse possibile quantificare il tempo sottinteso nel modo di dire dialettale "zinch minùt da barbèr"? Sono davvero cinque minuti? Oppure no?

Vi sarà forse capitato di sentire, a Modena, questa particolare espressione dialettale utilizzata per canzonare una persona che, in risposta ad una nostra richiesta d'aiuto nell'immediato, ci avrà risposto con una frase del tipo: "sì,sì, va bene: dammi 5 minuti e ci sono".

Una risposta che a Modena è palesemente utilizzata per ritardare il più possibile o rimandare una cosa o una richiesta d'aiuto che proprio non possiamo (o non abbiamo voglia di) eseguire od esaudire sul momento. Quei "5 minuti", dunque, rischiano di trasformarsi in un tempo del tutto inquantificabile!

L'espressione, denominata "zinch minùt da barbèr", si pensa abbia avuto origine proprio dai barbieri che, durante i picchi di lavoro e nonostante tutte le poltrone del salone occupate, pur di non perdere avventori rispondessero con un "cinque minuti" a tutti coloro che domandavano quanto tempo ci fosse da aspettare per un taglio. Cinque minuti che per la maggiorparte delle volte solevano trasformarsi in tempistiche decisamente più prolungate.