Formarsi per diventare accompagnatori turistici: una scelta divertente e culturalmente valida

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo”, sosteneva Lao Tzu. E in effetti, la cosa più difficile di viaggiare è decidere di farlo. Tutto il resto poi arriva da sé.

Attività formativa per eccellenza, viaggiare continua a rimanere uno dei piaceri insindacabili della vita. Per il suo significato metaforico (viaggiare dentro e fuori di sé), ma anche per il suo fascino in merito all’esplorazione: conoscere nuove terre, nuove persone, nuovi modi di vivere.

C’è chi ha fatto del viaggio il suo stile di vita, in prima persona o “dietro le quinte”. Di quest’ultima categoria fanno parte gli accompagnatori turistici.

Accompagnatore turistico: cosa fa nello specifico

Per “accompagnatore turistico” di intende chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

Una professione che rimanda sia al lato progettuale e organizzativo, sia al cosiddetto problem solving di alcuni singoli imprevisti che possono accadere nel corso del viaggio.

Accompagnatore turistico: in partenza un corso per l’abilitazione

È in partenza un corso professionale finalizzato all’abilitazione al ruolo di accompagnatore turistico, organizzato da ISCOM Formazione Modena, ente che sin dalla sua costituzione ha a cuore la formazione del singolo per la sua realizzazione nella società. Per agevolare le specifiche esigenze di ogni partecipante, è possibile iscriversi al corso nella sua versione diurna (al mattino) o serale. Un incentivo in più, a garanzia della straordinaria professionalità di ISCOM.

Il corso è rivolto a chi è interessato a conseguire l’abilitazione professionale di Accompagnatore turistico. Per potersi iscrivere è necessario avere questi requisiti:

Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE o la residenza in Italia da almeno tre anni

Possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente, conseguito all’estero, per il quale sia valutata l’equivalenza della competente autorità italiana

Possesso di una delle seguente condizioni:

a) dichiarazione di superamento dell’esame di ammissione al percorso di Accompagnatore; b) certificato linguistico attestante il Livello B2;

c) Laurea Magistrale – Vecchio Ordinamento in lingue straniere oppure Laurea Triennale + Specialistica in Lingue Straniere (l’ammissione sarà riconosciuta solo per la lingua straniera di specializzazione.

Tra i contenuti del corso, in entrambe le modalità (diurna o serale) è possibile studiare tutto ciò che concerne: il ruolo e il quadro normativo istituzionale; la relazione con il cliente; la sicurezza; il servizio di accompagnamento; gli adempimenti formativi e la sicurezza sul lavoro.

Il corso di accompagnatore turistico (al mattino)

Il prossimo corso di accompagnatore turistico in versione diurna partirà il 19 marzo 2024. Il termine delle iscrizioni è il 7 marzo 2024. Il corso si svolgerà metà online e metà in presenza. Le lezioni online si terranno dal 19 marzo al 14 aprile dalle 9.00 alle 13.00. Le lezioni in presenza si terranno a Modena dal 29 aprile al 10 maggio 2024 e saranno full time (9.00 – 13.00 e 14.00 -18.00).

È possibile scaricare la brochure, comprensiva di scheda di partecipazione a questo link.

Il corso di accompagnatore turistico (serale)

Il prossimo corso di accompagnatore turistico in versione serale partirà il 14 marzo 2024. Il termine delle iscrizioni è il 7 marzo 2024. Il corso si svolgerà metà online e metà in presenza. Le lezioni online si terranno dal 14 marzo all’11 aprile dalle 18.30 alle 22.30. Le lezioni in presenza si terranno a Modena dal 15 aprile al 24 aprile 2024 e saranno full time (9.00 – 13.00 e 14.00 -18.00).

È possibile scaricare la brochure, comprensiva di scheda di partecipazione a questo link.

Il corso prevede una durata di 150 ore per una frequenza obbligatoria per l’80% del monte ore. Al termine del corso è previsto un esame finale abilitante, che si terrà in presenza circa una settimana dal termine del corso, che verrà certificato da un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. La quota di partecipazione è di 100,00 euro (iva esente) per prova linguistica di una o due lingue (50 euro per lingue aggiuntiva). 900,00 euro (iva esente) per la frequenza al corso di formazione.

Corso ISCOM: info e contatti

Per avere maggiori informazioni in merito ai corsi in partenza, è possibile contattare telefonicamente ISCOM al numero 0597364350. Oppure, compilare il form di richiesta informazioni al sito www.iscom-modena.it