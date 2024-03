Cambiamento climatico: un approccio diverso e sostenibile

Uno sviluppo economico sostenibile è sempre più centrale nell’ambito degli sforzi messi in campo per affrontare la crisi climatica.

Ma come possono le scelte economiche dei singoli cittadini impattare positivamente sull’ambiente? Questo è possibile attraverso la finanza etica, un approccio differente agli investimenti, che si avvale di strumenti finanziari che devono rispettare specifici criteri socio-ambientali, i cosiddetti criteri ESG.

Sono questi i temi approfonditi nell’evento “Effetto Terra. La finanza etica e la lotta al cambiamento climatico” che BCC Felsinea ha organizzato venerdì 15 marzo al Teatro Fabbri di Vignola, in cui è intervenuto, fra i relatori, anche il climatologo Luca Mercalli.

Gli “investimenti etici” sono un tipo di investimenti orientati verso realtà che, nelle loro politiche, tengono conto di fattori ambientali, sociali e di buon governo. A livello pratico, questo significa investire in attività che contribuiscono ad un obiettivo ambientale (ad esempio, grazie all’impiego di energia da fonti rinnovabili o ad un ridotto sfruttamento del suolo e delle risorse idriche), oppure che hanno un impatto sociale positivo e una buona governance (ad esempio, con l’adozione di politiche contro la disuguaglianza di genere nei salari e a favore dei diritti umani.

La sfida oggi non è più quella di essere nell’agenda politica, ma di creare consapevolezza negli investitori di oggi e di domani.

Inoltre per compensare parte delle emissioni generate dall’evento, BCC Felsinea utilizzerà 3 dei 50 Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano - pari a 3 tonnellate di CO 2 -, recentemente acquistati nell’ambito di un progetto ideato e promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano per la gestione sostenibile del nostro patrimonio forestale.

L’evento “Effetto Terra. La finanza etica e la lotta al cambiamento climatico” è stato organizzato e realizzato da BCC Felsinea in collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale e il patrocinio del Comune di Vignola.