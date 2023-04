ancora successi per i master del circolo sportivo gdf modena.

È andato in scena a Torino, presso la piscina Comunale Trecate, la sesta edizione del Trofeo di nuoto pinnato “Pinna Bianca”. A prendervi parte una piccola rappresentanza del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna che ,con 3 suoi atleti, ha dettato legge nelle gare riservate ai master. In evidenza Clara Khalil, categoria Under 40, che ha sbaragliato la concorrenza nelle competizioni cui ha preso parte. La ragazza modenese ha dapprima trionfato nella gara 50 pinne, mettendosi alle spalle la nutrita concorrenza, concedendosi il bis nei 50 monopinna ed il tris nei 100 pinne. Una tripletta d’oro che fa ben sperare per gli imminenti impegni agonistici della squadra, su tutti i campionati italiani master in programma il prossimo mese in quel di Lignano Sabbiadoro.

A farle compagnia la compagna di squadra Sonia Vitale, categoria Over 40, che si aggiudica la gara dei 50 monopinna. Per lei anche due piazzamenti ai piedi del podio nelle gare pinne. Tra gli uomini, categoria Over 40, ottime performance di Christian Crespi. Dopo essere giunto terzo in un agguerrito 50 pinne, l’atleta del Circolo modenese non ha dato scampo ai rivali conquistando una meritatissima medaglia d’oro, strappando un eccellente crono di 23:10.

In contemporanea si è svolto a Sassuolo la quarta edizione del “Trofeo città di Sassuolo” riservato esclusivamente ai master del circuito FIN. Ben si son comportati i due nuotatori del sodalizio gialloverde che hanno partecipato all’evento. Marco Zanasi, categoria M50, ha conquistato due piazze d’onore nei 100 misti e nei 50 rana; Luca Giordano, categoria M45, è tornato a casa con due medaglie di bronzo nei 50 stile libero e nei 50 rana.