Pentathlon le ragazze dell'Avia Pervia campionesse d'Italia junior

Continua l'ottima stagione dell'Avia Pervia Pentathlon Modena che nel fine settimana ha visto la squadra femminile junior, trascinata dall'ottimo terzo posto di Alessia Canto, laurearsi Campione d'Italia junior. La competizione, svoltasi nel Centro di preparazione olimpica di Montelibretti, nei pressi di Roma, ha visto gli atleti e le atlete cimentarsi nelle cinque discipline del Pentathlon Moderno che, già ora nelle categorie giovanili e dopo le Olimpiadi di Parigi anche in quella assoluta, vedono la prova di equitazione sostituita dall'O.C.R. (Obastacle course race)un percorso su tracciato ad ostacoli.

Alessia, reduce il mese scorso in Portogallo da un ottimo secondo posto all'International Leiria Trophy European Cup U19-U17, ha condotto una gara nelle prime posizioni fin dal torneo di scherma, per poi confermarsi nel nuoto, nel percorso ad ostacoli e nella prova conclusiva di laser run, vinta, dopo che le prime tre si sono ripetutamente avvicendate al comando, da Valentina Martinescu, Junior Asti, davanti a Teresa Gioia della Pentafiano. Le buone prove di Nina Samardzic, giunta sesta e protagonista anche lei di una buona prova in Portogallo dove è giunta quinta, e di Elisa Sala, più volte campionessa italiana under 19 hanno contribuito alla vittoria netta delle ragazze dell'Avia Pervia su Futura Pesaro, argento, e Flaminio.

L'Avia Pervia Pentathlon Modena conferma il suo alto profilo in Italia e pensa già alle competizioni internazionali che vedranno presto protagoniste le sue atlete.

Ormai in partenza per Ankara, dove si svolge la seconda prova di Coppa del Mondo, è Federico Alessandro, il pentathleta modenese in forza al gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare che continua ad allenarsi a Modena nella società in cui è cresciuto e che nella capitale turca disputerà la prova di staffetta.