Partita molto combattuta tra Atletico SPM e Castelnuovo. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti che si sono fatti avanti nella ripresa. Ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa con Moratti al 15’, ma il vantaggio è durato poco perché al 19’ è arrivato il pareggio degli ospiti firmato da Cantaroni. La prima frazione di gioco termina sull’1-1, poi nella ripresa il Castelnuovo ribalta il risultato e al 57’ manda in rete Carbone. In pochi minuti poi trovano la doppietta sia Cantaroni (al 60’) che Carbone (al 69’) e non serve a nulla la doppietta personale di Morotti che prova ad accorciare le distanze per l’Altetico SPM all’89’ quando ormai è troppo tardi.