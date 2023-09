Bagnolese - Cittadella Vis Modena 3 - 4 | Super Citta, poi brividi nel finale

Arriva la seconda vittoria consecutiva per il Citta in campionato con un divertente 4-3 ottenuto al “Campari” di Bagnolo. Ad andare in vantaggio sono proprio i modenesi con Simone Aldrovandi in acrobazia. E’ sempre nelle mani di Salmi il pallino del gioco tanto che il 2-0 arriva al 18’ quando Andrea Falanelli innesca alla grandissima Malivojevic a cui non rimane altro che insaccare.

La Bagnolese prova a reagire, Mattia Vezzani batte un calcio di punizione dalla tre quarti, palla in mezzo, ma la retroguardia del Citta respinge di testa. C’è ancora tempo per una bella occasione di Malivojevic, poi il primo tempo termina 2-0.

Ad inizio ripresa, nel momento migliore della Bagnolese, arriva il terzo gol della formazione ospite: è Andrea Falanelli a mettere anche la sua firma sul match al 51', innescato da Milos Malivojevic. Al 68’ arriva poi il gol del poker per il Citta con Ridolfi che mette anche il suo nome sulla gara firmando il gol del 4-0 e finalizzando una manovra magistrale dei suoi.

Dopo pochi istanti dal quarto gol ospite, la Bagnolese accorcia le distanze con Falco che segna il gol dell’1-4. La Bagnolese insiste e trova il gol del 4-2 con Cavazzoli. Il classe 1996 batte Rosa con un bel tiro da fuori area. La partita si accende, la squadra di casa trova il gol del 4-3 con Rivi che batte Rosa su calcio di rigore. La Bagnolese ci prova ancora con una punizione dal limite, ma la difesa modenese allontana e si chiude sul 4-3.