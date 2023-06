Calciomercato: il Carpi conferma Aimen Bouhali

Arrivata un’importante conferma in casa Carpi dove Aimen Bouhali ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2024. Ecco il comunicato: “La Società AC Carpi è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per estendere la permanenza in biancorosso del centrocampista Aimen Bouhali sino al prossimo 30 Giugno 2024. Bouhali, nella stagione 2022/23, ha totalizzato in maglia biancorossa 33 presenze (tra Campionato, Playoff e Coppa Italia), impreziosendole con tre assist

‘Sono davvero contento di essere stato riconfermato per la prossima stagione. Sono certo che, lavorando sodo e provando a limitare al minimo gli errori, ci potremmo togliere – ed al contempo regalare ai nostri tifosi – grosse soddisfazioni. Conosco molto bene sia il mister che i nuovi membri dello staff tecnico: professionisti preparati e perfezionisti, che hanno sempre la soluzione pronta a qualsiasi eventualità. Non vedo l’ora arrivi il prossimo 24 Luglio’.